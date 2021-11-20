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Общество
20 ноября 2021  18:03

Путин поприветствовал участников съезда «Российские студенческие отряды»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников V съезда молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников», — говорится в телеграмме Путина, размещенной на официальном портале московского Кремля.

По словам Президента России, в студенческих отрядах молодые люди обретают возможности для нетривиального приложения своих сил и талантов, а также «выбрать надежную профессию, обрести верных товарищей и единомышленников».

 

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