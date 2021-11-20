Путин поприветствовал участников съезда «Российские студенческие отряды»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников V съезда молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников», — говорится в телеграмме Путина, размещенной на официальном портале московского Кремля.

По словам Президента России, в студенческих отрядах молодые люди обретают возможности для нетривиального приложения своих сил и талантов, а также «выбрать надежную профессию, обрести верных товарищей и единомышленников».