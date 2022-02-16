Путин поприветствовал участников съезда «Молодой гвардии Единой России»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 10-го съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Ее текст опубликован на сайте московского Кремля.

По мнению главы государства, основанная в ноябре 2005 года организация прошла достойный путь и выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны, заслужив высокий авторитет своими делами и вниманием к насущным проблемам российских граждан.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете горизонты своей деятельности, активно включаетесь в реализацию новых востребованных проектов», — заметил российский лидер.

Среди дел, которыми занимается организация, он упомянул адресную помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, многоплановые волонтерские, благотворительные, образовательные и просветительские инициативы.

Путин также отметил усилия молодогвардейцев, занимающихся поиском и поощрением детей, совершивших героические поступки и рисковавших своей жизнью ради спасения других. «Они, без сомнения, достойны самого широкого общественного признания и поощрения», — подчеркнул Президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что нынешний форум пройдет в плодотворном ключе, а высказанные в ходе него идеи и предложения будут реализованы на практике.