Путин поприветствовал участников шахматного фестиваля в честь юбилея Анатолия Карпова

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Детского международного шахматного фестиваля, приуроченного к 70-летнему юбилею Анатолия Карпова. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Хорошо знаю, что Анатолий Евгеньевич — выдающийся шахматист, многократный чемпион мира, уделяет особое внимание сохранению и развитию замечательных традиций отечественной шахматной школы, организует шахматные турниры, лагеря и олимпиады, объединяет вокруг ценностей этой поистине уникальной спортивной интеллектуальной игры большое число талантливых ребят из разных стран. Столь востребованная просветительская, наставническая деятельность достойна самого глубокого уважения», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдет успешно, порадует гостей динамичными, захватывающими партиями, яркими мгновениями побед и триумфов.

Также, по его словам, состязания такого уровня способствуют популяризации шахмат, укреплению взаимопонимания между юными спортсменами, предоставляют им отличную возможность набраться опыта у именитых мастеров.

«Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником — Международным днем защиты детей», — заключил Президент.