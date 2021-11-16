Путин поприветствовал участников Российско-узбекского образовательного форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам II Российско-узбекского образовательного форума. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что плодотворное сотрудничество двух стран в сфере образования помогает развитию двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Главное, что совместная работа на этом направлении ведется весьма активно и результативно, несмотря на известные ограничения, обусловленные пандемией коронавируса», – обратил внимание Путин.

Он напомнил, что сеть филиалов российских вузов в Узбекистане расширяется. На сегодняшний день их уже 14. Также в завершающей стадии находится процесс открытия нового филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте.

Количество студентов из Узбекистана в России также увеличивается. В этом учебном году их число превысило 43 тысячи.

«Важно, что в повестку дня вашего форума включены наиболее актуальные вопросы, стоящие перед российскими и узбекскими партнёрами в области образования, в частности, касающиеся взаимодействия по линии вузов, повышения квалификации преподавательских кадров для средней школы, а также совершенствования дошкольной подготовки детей, в том числе языковой», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что на полях форума состоятся конструктивные, содержательные дискуссии, а все предложенные идеи и инициативы будут востребованы и послужат дальнейшему укреплению дружественных связей между Россией и Узбекистаном.