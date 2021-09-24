Путин поприветствовал участников Российско-Финляндского культурного форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам XXII Российско-Финляндского культурного форума. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что форум уже более 20 лет вносит огромный вклад в расширение российско-финляндских гуманитарных связей и помогает реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Путин отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, из-за которых мероприятие проводится в формате видеоконференции, он, как и прежде, объединяет представителей центральных и местных властей обоих государств, участников творческих коллективов, а также делегатов из различных учебных заведений, научных институтов и неправительственных организаций.

По словам российского лидера, тема встречи «Культурный код – ключ к пониманию и сохранению культуры городов» является сегодня очень актуальной.

«Вам предстоит обменяться профессиональным и творческим опытом, обсудить разнообразные вопросы, относящиеся к сферам образования, просвещения, искусства, музейного дела, этнокультурных и краеведческих исследований», — сказал он.

Президент выразил уверенность в том, что идеи и инициативы, предложенные на форуме, послужат развитию российско-финляндских добрососедских отношений.