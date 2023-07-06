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Путин поприветствовал участников проходящего в Татарстане «Всероссийского дня поля»
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям выставки «Всероссийский день поля» и десятого, юбилейного Открытого чемпионата России по пахоте, которые проходят в Татарстане. Ее текст опубликован на сайте Кремля.
«На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны», — заметил глава государства.
По словам Путина, насыщенная программа мероприятия «предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК».
«И, конечно, отмечу, что одним из центральных, ярких событий выставки станет Открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Эти традиционные соревнования по праву пользуются заинтересованным вниманием не только специалистов, но и многочисленных гостей», — добавил Путин.
Президент РФ выразил уверенность, что и выставка, и чемпионат «пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной, целеустремленной молодежи», и пожелал всего самого доброго.
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