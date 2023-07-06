Путин поприветствовал участников проходящего в Татарстане «Всероссийского дня поля»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям выставки «Всероссийский день поля» и десятого, юбилейного Открытого чемпионата России по пахоте, которые проходят в Татарстане. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны», — заметил глава государства.

По словам Путина, насыщенная программа мероприятия «предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК».

«И, конечно, отмечу, что одним из центральных, ярких событий выставки станет Открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Эти традиционные соревнования по праву пользуются заинтересованным вниманием не только специалистов, но и многочисленных гостей», — добавил Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что и выставка, и чемпионат «пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной, целеустремленной молодежи», и пожелал всего самого доброго.

«Всероссийский день поля» — крупнейшая выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса в реальных полевых условиях. В этом году ее принимает Татарстан. Выставка организована в Лаишевском районе РТ, в международном выставочном центре «Казань Экспо». Она продлится с 6 по 9 июля. В работе выставки, площадь которой расположилась более чем на 40 гектарах, примут участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Запланировано более 25 деловых мероприятий. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выставку на высоком организационном уровне.