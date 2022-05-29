Путин поприветствовал участников проекта «Чистая Арктика»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников второго этапа всероссийского проекта «Чистая Арктика», который стартовал в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что проект уже принес реальную отдачу. Волонтеры помогли очистить от накопившегося мусора более сотни гектаров на острове Вилькицкого, в поселках Тикси и Валек, в Новодвинской крепости, и в целом эта работа охватывает всё больше территорий российского Крайнего Севера», — отметил глава государства в своей приветственной телеграмме.

Путин выразил уверенность, что проект «Чистая Арктика» продолжит расширять горизонты и вовлекать в свою орбиту новых единомышленников.

«Хочу поблагодарить вас, ваших коллег и товарищей за инициативность и неравнодушие, за активную жизненную позицию, стремление внести свой вклад в сбережение нашего природного богатства», — добавил российский лидер и пожелал добровольцам успехов в достижении целей.

Как отмечает «Лента.ру», торжественный старт акции дал атомный лихтеровоз «Севморпуть». Сотни волонтеров «Чистой Арктики» убрали мусор в прибрежной зоне Мурманска, Кандалакши и Кировска, собрав в общей сложности 12 тонн отходов.