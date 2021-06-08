Путин поприветствовал участников «Примаковских чтений»

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей седьмого по счету форума «Примаковские чтения». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, участники конференции сохраняют традиции свободного уважительного обмена мнениями, которые в свое время высоко ценил бывший председатель правительства РФ Евгений Примаков, чье имя сейчас носит аналитический центр ИМЭМО.

«Выбор темы „Примаковских чтений“ 2021 года — „Современные вызовы мировому порядку“ логичен. Очевидно, что число таких вызовов постоянно растет, причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей во всех частях света», — сказал Президент.

К числу таких вызовов Путин отнес регресс в области контроля над вооружением, региональные конфликты, развитие террористических группировок, киберпреступников и, конечно же, пандемию коронавируса, унесшую жизни более 3,5 млн человек.

Путин заметил, что далеко не все оказались готовы к равноправной совместной борьбе с этой страшной эпидемией.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — подытожил Президент.

Он также выразил надежду на то, что участники «Примаковских чтений» уделят должное внимание этой и другим актуальным проблемам регионального и глобального масштабов.