Путин поприветствовал участников премии в области кино «Золотой Орёл»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орёл». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие в этом году особое, поскольку проходит в год векового юбилея легендарного «Мосфильма».

«Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства», — сказал Президент.

Он положительно оценил то, что сегодняшнее поколение артистов, режиссёров, сценаристов и художников бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Путин выразил уверенность в том, что церемония пройдет в праздничной атмосфере, подарит добрые, незабываемые впечатления.