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Путин поприветствовал участников премии в области кино «Золотой Орёл»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орёл». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что мероприятие в этом году особое, поскольку проходит в год векового юбилея легендарного «Мосфильма».
«Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства», — сказал Президент.
Он положительно оценил то, что сегодняшнее поколение артистов, режиссёров, сценаристов и художников бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Путин выразил уверенность в том, что церемония пройдет в праздничной атмосфере, подарит добрые, незабываемые впечатления.
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