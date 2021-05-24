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24 мая 2021  13:19
Ульяна Сушкова

Путин поприветствовал участников Петербуржского международного экономического форума

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Петербуржского экономического форума. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства. 

«По сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей. Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на жизни всех стран, существенно ограничила международные контакты», — говорится в телеграмме. 

Путин также отметил необходимость обращать внимание на другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и перспективами рынка труда. Обеспечении условий для устойчивого развития, наращивая сотрудничество между членами мирового сообщества и расширения деловые связи. 

«Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах», — добавил Президент РФ. 

Президент РФ также выразил уверенность, что Россия готова поделиться накопленным опытом в областях здравоохранения и цифровизации, совместно совершенствовать телекоммуникацию, энергическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки.

#владимир путин
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