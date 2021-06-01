Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского форума «Вектор детства». Текст обращения опубликован на сайте kremlin.ru.

Путин отметил, что форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций «для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей». А солидный состав участников «убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем».

Президент подчеркнул, что обновленные положения Конституции России серьезно укрепляют гарантии защиты детей. Служит этой цели и совершенствование законодательной и нормативной баз в целом.

Глава государства выразил уверенность, что «форум станет традиционным, внесет значимый вклад в решение ключевых проблем государственной политики в сфере детства и семьи», и пожелал участникам плодотворного общения.

Первый Всероссийский форум «Вектор детства» проходит 1-2 июня в городе Кемерово. Целью форума является поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи и детства.

