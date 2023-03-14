Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поприветствовал участников первого конгресса Международного движения русофилов
В основе зарождающегося общественного движения русофилов лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами, заявил Президент России Владимир Путин. Он сердечно поприветствовал всех участников и организаторов первого конгресса этой международной организации.
«Славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, к ее истории и культуре. Путин обратил внимание на то, что Правительство РФ высоко ценит твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.
«Нет сомнения, что ваш форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, даст старт перспективным совместным проектам и инициативам, направленным на упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания», – выразил уверенность Президент.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»