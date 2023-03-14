Путин поприветствовал участников первого конгресса Международного движения русофилов

В основе зарождающегося общественного движения русофилов лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами, заявил Президент России Владимир Путин. Он сердечно поприветствовал всех участников и организаторов первого конгресса этой международной организации.

«Славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, к ее истории и культуре. Путин обратил внимание на то, что Правительство РФ высоко ценит твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.

«Нет сомнения, что ваш форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, даст старт перспективным совместным проектам и инициативам, направленным на упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания», – выразил уверенность Президент.

Первый конгресс Международного движения русофилов проходит 14 марта в Москве. В нем принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Общества «Царьград» Константин Малофеев, глава болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, американский актер и режиссер Стивен Сигал и другие участники из 40 стран мира.