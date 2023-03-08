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Путин поприветствовал участников открытия Транссибирского арт-фестиваля
Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей X Транссибирского арт-фестиваля, который открылся сегодня в Новосибирске. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
Путин напомнил, что фестиваль появился благодаря идее и энергии выдающегося скрипача Вадима Репина. С каждым годом событие обогащается новыми идеями и дает жителям разных городов страны возможность познакомиться с творчеством современных музыкантов, композиторов и художников из разных стран.
«И конечно, он достойно выполняет благородную миссию — вносит значимый вклад в сбережение и развитие великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми», — подчеркнул глава государства и пожелал присутствующим успехов и всего наилучшего.
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