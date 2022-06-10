Путин поприветствовал участников открытия мультимедийной выставки о Петре I

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов мультимедийной выставки «Пётр I. Рождение империи». Открытие инсталляции посвящено 350-летию со Дня рождения Петра I.

Глава государства отметил, что к этой знаменательной дате приурочено большой объем симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей РФ.

«Проведение столь масштабных торжеств — дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю и нашему соотечественнику», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что выставка, организованная Патриаршим советом по культуре совместно с федеральными ведомствами, научными и общественными организациями, станет одним из самых важных юбилейных событий и будет достойно выполнять высокую просветительскую, патриотическую миссию. Президент также отметил, что современный мультимедийный формат экспозиции направлен на то, чтобы заинтересовать любителей и знатоков истории всех поколений, передает пресс-служба Кремля.