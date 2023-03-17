Путин поприветствовал участников открытия форума «История для будущего» в Кемерово

Жителей Сибири всегда отличали мужество, отвага, стремление быть первыми в работе и бою. Форум «История для будущего. Время быть первыми», который откроется сегодня в Кемерово, призван вновь поднять темы сохранения преемственности поколений и беззаветного служения Родине, которые созвучны им. Об этом в поздравлении к участникам церемонии открытия мероприятия заявил Президент РФ Владимир Путин.

Событие соберет членов Российского военно-исторического общества, поисковиков, добровольцев, студентов из разных регионов страны — тех, чья деятельность посвящена сохранению исторической памяти, воспитанию молодежи.

«Жителей Сибири во все времена отличали широта души, упорство и щедрость, мужество и отвага, искреннее стремление быть первыми и в работе, и в бою. Они отважно сражались в годы Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту в шахтах, на металлургических заводах и оборонных предприятиях, приближая долгожданную Победу. Многие сибирские города удостоены почетного звания „Город трудовой доблести“», — напомнил Президент.

Он подчеркнул, что сейчас, когда Россия вновь столкнулась с серьезными вызовами, молодежь достойно продолжает патриотические традиции отцов и дедов, защищая суверенитет родной страны, создавая продукцию военного назначения и поддерживая семьи тех, кто находится в зоне СВО.