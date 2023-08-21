Путин поприветствовал участников открытия форума «Евразия Global» в Оренбурге

Фото: kremlin.ru

Международный молодёжный форум «Евразия Global» стал востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодых специалистов из разных регионов России и ряда зарубежных стран. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии открытия события в Оренбурге.

Он отметил, что молодежь обсудит вопросы развития международных гуманитарных и образовательных отношений, популяризацию русской культуры и языка. Важной темой форума этого года станет подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году.

«Традиционно в форуме принимают участие лидеры молодёжных организаций, журналисты, предприниматели, дипломаты, студенты из разных регионов России и ряда зарубежных стран. А в нынешнем году к этой единой, сплочённой команде присоединятся школьники — представители «Движения первых». Всех вас объединяет глубокий, неподдельный интерес к общемировым проблемам, приверженность высоким духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.