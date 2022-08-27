Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля «Спасская башня»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного, XV международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2022». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил «огромную популярность», которую за минувшие годы снискало это событие. По его словам, форум традиционно объединяет «военных музыкантов, известных исполнителей, хоровые, хореографические, фольклорные коллективы из России и зарубежных стран, знакомит зрителей с национальной символикой государств-участников, торжественными ратными церемониалами».

Отдельно Путин заметил, что «обширная благотворительная программа нынешнего фестиваля направлена на поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции [на Украине]».

«Уверен, что „Спасская башня“ пройдет на достойном уровне, вызовет широкий общественный интерес, внесет свою лепту в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми», — резюмировал Президент и пожелал участникам и гостям успехов и праздничного настроения.

XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» начался 26 августа в Москве, он продлится до 4 сентября. Мероприятия в его рамках будут организованы на Красной площади и ВДНХ, а также в парках и скверах столицы.