Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам общего собрания Российской Академии наук, которое проходит сегодня в Москве. Ее текст опубликовали на сайте Кремля.

«Ваши традиционные встречи, объединяющие авторитетных учёных, организаторов науки, – всегда большое событие не только для академического сообщества, но и для всей страны», – отметил глава государства.

Он напомнил, что наука – это важнейший ресурс социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, которая напрямую влияет на промышленность, сферу высоких технологий, сельское хозяйство, медицину и другие важные сферы.

Путин заверил, что государство и дальше будет уделять особое внимание поддержке инициативы и перспективной молодежи, совершенствованию материально-технической базы и исследовательской инфраструктуры.

«Уверен, что ваш форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его итоги будут способствовать дальнейшему развитию отечественной научной мысли, наращиванию нашего интеллектуального, технологического, инженерно-технического потенциала», – подчеркнул российский лидер.