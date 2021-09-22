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Ру Тат
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22 сентября 2021  10:55

Путин поприветствовал участников Национального конгресса эндокринологов

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Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям, участникам и организаторам IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов, в котором принимают участие специалисты из России, стран СНГ и Европы, сообщает пресс-служба Кремля. 

Российский лидер обратил внимание на то, что актуальные вызовы, в том числе и коронавирус Covid-19, требуют совершенствования первичного специализированного звена здравоохранения, а также повсеместного внедрения цифровых технологий и современных методик в работе медицинских учреждений. 

«Подчеркну, что сегодня в нашей стране особое внимание уделяется внедрению инновационных решений в сфере диагностики, профилактики и борьбы с заболеваниями эндокринной системы — от орфанных до наиболее распространенных», — отметил Путин. 

Глава государства выразил уверенность в том, что конгресс пройдет на достойном высоком уровне и послужит достижению всех поставленных целей.

Президент РФ также поздравил Российскую ассоциацию эндокринологов с приближающимся 30-летием организации и пожелал трудовых успехов. 

 

#Путин Владимир
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