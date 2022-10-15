Путин поприветствовал участников молодежных Дельфийских игр стран СНГ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI молодёжных Дельфийских игр государств – участников СНГ. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что событие уже давно получило широкое признание на пространстве Содружества.

«Этот масштабный культурный проект помогает молодым талантам раскрывать и развивать свой творческий потенциал, способствует расширению многопланового гуманитарного сотрудничества и упрочению взаимного доверия между народами наших стран», – подчеркнул Президент.

Юноши и девушки смогут показать свои успехи в живописи, музыке, хореографии и других искусствах и обменяться опытом, пообщаться в неформальной обстановке. Глава государства выразил надежду на то, что многие участников игр смогут заложить начало прочной многолетней дружбы.

Путин поблагодарил таджикистанских партнеров (Дельфийские игры проходят в Душанбе), которые многое сделали для организации творческой олимпиады.