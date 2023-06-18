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Путин поприветствовал участников молодежного форума «ШУМ»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» в Калининграде. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проект собирает журналистов, фотографов и других профессионалов в сфере медиаиндустрии. Событие представит им насыщенную программу с дискуссиями, круглыми столами, а также даст возможность встретиться с авторитетными представителями бизнес-структур, экспертами в сферах науки, образования и культуры.
«Уверен, что форум пройдет в творческом ключе, даст старт новым перспективным инициативам. Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях», — отмечается в телеграмме.
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