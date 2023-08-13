Путин поприветствовал участников молодежного форума «Машук»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного форума «Машук». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что в Год педагога и наставника мероприятие объединило молодых преподавателей, студентов педагогических вузов и сузов, а также специалистов по дошкольному обучению.

«Все вы готовы посвятить себя благородному и очень важному делу — обучению и воспитанию подрастающего поколения», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что впереди у молодых специалистов нелегкий путь, поскольку он требует как глубоких знаний, так и педагогического таланта, мудрости, терпения и самоотдачи. «Машук» поможет участникам успешно овладеть профессией и сделать всё возможное для того, чтобы воспитанники росли умными, здоровыми, осознающими значимость духовно-нравственных ценностей, традиций патриотизма и гражданственности, честного служения Родине.