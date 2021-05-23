Путин поприветствовал участников молодежного экофорума «Экосистема»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всеройссийского молодежного экологического форума «Экосистема». Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня Вологодская область гостеприимно встречает активистов экологических, волонтерских движений, представителей органов власти и предпринимательских кругов из многих регионов нашей страны, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и ответственному делу — сбережению нашего природного богатства», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на форуме участники смогут обсудить актуальные вопросы экологической повестки, принять участие в интересных диспутах и мастер-классах, побывать на познавательных лекциях и обучающих семинарах, обменяться опытом проектной, практической деятельности, а главное — представить старшим товарищам и сверстникам свои идеи и инициативы и получить реальную поддержку для их осуществления.

Президент выразил уверенность в том, что столь насыщенная программа и солидный состав участников позволят говорить о форуме как об одной из наиболее крупных дискуссионных площадок, посвященных природоохранной тематике.

«И конечно, у вас обязательно найдётся время для дружеского общения, занятий творчеством и спортом.

Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил глава государства.