Путин поприветствовал участников международной конференции, посвященной новейшей истории

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам международной научно-практической конференции «Новейшая история частного права». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что мероприятие приурочено к 30-летию Исследовательского центра права имени С.С. Алексеева. «За прошедшие годы благодаря усилиям своих сотрудников центр завоевал высокий авторитет в научном сообществе. В его стенах проведена масштабная работа по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства России, в том числе подготовка текстов четырех частей Гражданского кодекса», – отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что сотрудники центра приумножают славные традиции отечественной школы цивилистики и их труд играет значимую роль в законотворческом процессе, укреплении и развитии правовой системы РФ.

«Уважения заслуживает и ваша деятельность по сближению и гармонизации гражданского законодательства стран ЕАЭС, перспективные образовательные и просветительские проекты, активное сотрудничество с зарубежными коллегами», — подчеркнул президент.

В заключение Президент пожелал участникам конференции интересных и плодотворных дискуссий, а научным сотрудникам, профессорско-преподавательскому составу, студентам и выпускникам Центра – успехов и всего самого доброго.