Путин поприветствовал участников Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Турнир стартовал сегодня во Владивостоке в рамках спортивной программы VI Восточного экономического форума.

Путин отметил, что эти престижные соревнования собрали во Владивостоке «сплоченную команду юных единоборцев из многих государств». Всех спортсменов «отличает великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, твердая приверженность идеям», добавил Президент.

Он выразил уверенность, что турнир пройдет «на высокой соревновательной ноте» и будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Глава российского государства пожелал всем гостям и участникам успехов и незабываемых впечатлений.

Турнир проходит в четвертый раз под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии. Участие в состязаниях принимают сборная России и международная сборная, состоящие из юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет.