Путин поприветствовал участников Международного старообрядческого форума

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Международного старообрядческого форума, который посвящен 400-летнему юбилею протопопа Аввакума. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

В приветственной телеграмме, направленной участникам форума, Путин подчеркнул, что многовековые культурные и духовные традиции староверов являются неотъемлемой частью богатейшего национального наследия, которое необходимо бережно хранить.

Путин отметил значимость личности протопопа Аввакума, юбилей которого отмечался в минувшем году. «Протопоп Аввакум был мужественным, сильным духом человеком, личностью поистине исторического масштаба. Его имя и самобытное творчество навсегда вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры», — подчеркнул Президент РФ. Он также добавил, что главный труд подвижника — «Житие протопопа Аввакума» по праву считается одним из наиболее ярких произведений русской литературы.

Форум собрал в столице России представителей множества старообрядческих церквей, ученых и общественных деятелей из многих стран. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с укреплением контактов и решением проблем, связанных с государственно-церковными отношениями.

Президент РФ выразил надежду, что форум пройдет «в атмосфере взаимопонимания и созидания».