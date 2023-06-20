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Культура 20 июня 2023 00:16

Путин поприветствовал участников международного конкурса им.Чайковского

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного конкурса им. П.И. Чайковского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в этом году конкурс отмечает свое 65-летие. Как и прежде, он считается одним из наиболее масштабных событий в мире музыки, которое собирает пианистов, вокалистов, скрипачей, виолончелистов и других музыкантов из разных стран мира.

«И конечно, начинающие мастера смогут выступить на прославленных сценах Москвы и Санкт-Петербурга, прикоснуться к богатой истории и уникальным традициям российской культуры. Убежден, что XVII Международный конкурс имени П.И.Чайковского пройдет на высокой ноте, откроет целое созвездие новых талантов, станет настоящим праздником для ценителей и знатоков искусства», — говорится в поздравлении.

#Владимир Путин
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