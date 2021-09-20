Путин поприветствовал участников Международного форума онкологии и радиологии

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям, участникам и организаторам четвертого Международного форума онкологии и радиологии, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что проблема распространения онкологических заболеваний входит в число наиболее серьезных вызовов для здравоохранительной системы и мира в целом, а потому требует детального изучения передовых методик и особого внимания при подготовке профильных специалистов. Особенно с учетом непростой эпидемиологической обстановки.

«И, конечно, в непростых условиях, связанных с распространением коронавируса, нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение опасных недугов», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что в рамках нынешней встречи специалисты сформулируют конкретные предложения и инициативы, реализация которых поможет добиться поставленных целей, и форум, приуроченный к 150-летию Петра Герцена, послужит «глубокому осмыслению и сбережению его научного, творческого наследия».