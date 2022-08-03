news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
3 августа 2022  21:24

Путин поприветствовал участников международного фестиваля оперы и балета «Херсонес»

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Отрадно, что ваш замечательный проект получил постоянную „творческую прописку“ в Музее-заповеднике „Херсонес Таврический“», — сказал глава государства, отметив, что исторические памятники города уже несколько лет служат грандиозными и уникальными декорациями для классических оперных и балетных постановок.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что фестивальная программа полностью оправдает ожидания самой взыскательной публики и подарит радость встречи с настоящим искусством.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100