Путин поприветствовал участников международного фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш замечательный проект получил постоянную „творческую прописку“ в Музее-заповеднике „Херсонес Таврический“», — сказал глава государства, отметив, что исторические памятники города уже несколько лет служат грандиозными и уникальными декорациями для классических оперных и балетных постановок.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что фестивальная программа полностью оправдает ожидания самой взыскательной публики и подарит радость встречи с настоящим искусством.