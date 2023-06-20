Путин поприветствовал участников летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

У России накоплен серьезный опыт в организации соревнований для паралимпийцев. В стране развивается современная инфраструктура для тренировок и состязаний таких атлетов, заявил в приветствии к участникам и организаторам комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“» Президент РФ Владимир Путин.

Соревнования проводятся по 22 видам спорта в 14 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, Башкирии, Дагестане, Мордовии, Татарстане и Чувашии.

Путин отметил, что летние игры уже можно считать традиционными.

«Уверен, что впереди у участников игр напряженная, бескомпромиссная борьба, отличные возможности продемонстрировать свое мастерство, талант и силу духа, почувствовать себя единой, сплоченной командой. И конечно, самого глубокого признания заслуживает востребованный, истинно подвижнический труд специалистов и наставников, которые помогают спортсменам-паралимпийцам поверить в себя и свои силы, настойчиво добиваться намеченных целей, вдохновляют на новые свершения», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.