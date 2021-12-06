Путин поприветствовал участников «Кубка Союзного государства России и Беларуси» по самбо

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам международного турнира по самбо «Кубка Союзного государства России и Беларуси» в Сочи. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, это спортивное состязание вошло в календарь наиболее значимых спортивных и общественных мероприятий Союзного государства, и каждый год объединяет лучших самбистов из разных стран и множество болельщиков.

«Важно, что наряду с участниками на турнир в качестве почетных гостей приглашаются ветераны спорта. Здесь они проводят мастер-классы, рассказывают юным борцам об истории и традициях самбо ‒ одного из зрелищных, динамичных видов единоборств», — отметил он.

Путин выразил благодарность организаторам соревнований за их труд и неформальный подход к популяризации самбо.

Российский лидер выразил уверенность в том, что турнир пройдет на высоком уровне и порадует множеством ярких, бескомпромиссных поединков.