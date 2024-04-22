Путин поприветствовал участников конгресса, приуроченного к 300-летию Иммануила Канта

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного конгресса «Мировое понятие философии», приуроченного к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Инициатива широко отметить эту знаковую дату получила активную поддержку и в нашей стране, и за рубежом, — отметил глава государства. — Это яркое свидетельство неугасающего интереса к личности блестящего, уникального мыслителя, к его философским трудам, которые и сегодня остаются актуальными, продолжают вдохновлять новые поколения ученых на глубокие, содержательные размышления».

Путин рассчитывает, что юбилейные мероприятия помогут сохранить богатейшее духовное и гуманистическое наследие Канта, а также поспособствует дальнейшему изучению его работ, ставших настоящим прорывом для своего времени.

Кроме того, участники конгресса вместе представителями разных стран, академических дисциплин и философских школ смогут обсудить ключевые глобальные проблемы и тенденции, а также вопросы укрепления международного сотрудничества в гуманитарной сфере и продвижения философской науки и образования.