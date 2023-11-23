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Путин поприветствовал участников конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей
Ежегодные встречи на полях Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей — авторитетная площадка и знаковое событие для ведущих журналистов, руководителей СМИ, IT-специалистов, представителей профильных министерств и ведомств. Об этом сказал Президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия, которое проводится уже в 27-й раз.
«Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин назвал важным то, что Национальная ассоциация телерадиовещателей, ее участники, делегаты конгресса в своей работе уделяют особое внимание вопросам сохранения традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты и помогают молодым профессионалам в их становлении.
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