Путин поприветствовал участников конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей

Фото: пресс-служба Кремля

Ежегодные встречи на полях Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей — авторитетная площадка и знаковое событие для ведущих журналистов, руководителей СМИ, IT-специалистов, представителей профильных министерств и ведомств. Об этом сказал Президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия, которое проводится уже в 27-й раз.

«Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал важным то, что Национальная ассоциация телерадиовещателей, ее участники, делегаты конгресса в своей работе уделяют особое внимание вопросам сохранения традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты и помогают молодым профессионалам в их становлении.