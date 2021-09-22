Путин поприветствовал участников конгресса Международной федерации хоккея

Президент РФ Владимир Путин записал приветственное видеообращение организаторам и участникам полугодового конгресса Международной хоккейной федерации, который проходит в Санкт-Петербурге. Он обратил внимание на то, что Россию с этой организацией связывает богатая история и множество проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что хоккей входит в число наиболее популярных и любимых российским народом видов спорта.

«У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей», — констатировал он.

По словам Путина, в 2020 году по всей России в хоккей играло более 620 тыс. человек, включая 74 тыс. представителей молодежи.

Президент также отметил, что хоккейная федерация ни раз выбирала Россию площадкой для проведения различных чемпионатов, и поблагодарил ее за доверие и конструктивное взаимодействие.

«С нетерпением ждем и намеченный на конец 2022 года молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году», — подчеркнул российский лидер.

В связи с этим он заверил, что при реализации своих проектов Международная хоккейная федерация всегда может рассчитывать на Россию как на надежного партнера и единомышленника.

Путин также упомянул работу главы организации Рене Фазеля, который, по его словам, внес неоценимый вклад в развитие хоккея и его популяризацию в мире.

«Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в федерации. На нынешнем полугодовом конгрессе будет избрано новое руководство, в том числе новый президент. Хотел бы пожелать ему приумножить достижения своих предшественников, приумножить успех и славу мирового хоккея», — резюмировал Президент РФ.