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1 октября 2021  12:50

Путин поприветствовал участников конференции, посвященной социально-трудовым конфликтам

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Президент России Владимир Путин направил сегодня приветственную телеграмму участникам шестой международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. 

Путин отметил, что встречи, ставшие традиционными и объединяющие ученых, работодателей, представителей профсоюзов, «неизменно привлекают заинтересованное общественное внимание».

Президент выразил уверенность, что сегодняшняя конференция станет «востребованной площадкой для обмена накопленным опытом и лучшими практиками». Он пожелал ее участникам плодотворной работы. 

Шестая международная научно-практическая конференция «Социально-трудовые конфликты в России и в мире» проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Инициаторами ее проведения являются Федерация независимых профсоюзов России и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

#профсоюзы #конференция #владимир путин
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