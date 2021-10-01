Путин поприветствовал участников конференции, посвященной социально-трудовым конфликтам

Президент России Владимир Путин направил сегодня приветственную телеграмму участникам шестой международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что встречи, ставшие традиционными и объединяющие ученых, работодателей, представителей профсоюзов, «неизменно привлекают заинтересованное общественное внимание».

Президент выразил уверенность, что сегодняшняя конференция станет «востребованной площадкой для обмена накопленным опытом и лучшими практиками». Он пожелал ее участникам плодотворной работы.

Шестая международная научно-практическая конференция «Социально-трудовые конфликты в России и в мире» проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Инициаторами ее проведения являются Федерация независимых профсоюзов России и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.