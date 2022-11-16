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Общество
16 ноября 2022  14:14

Путин поприветствовал участников конференции по защите прав человека в Евразии

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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам VI Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ваши встречи убедительно доказали свою востребованность, стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем правочеловеческой тематики, обмена профессиональным опытом и лучшими национальными практиками», — заявил глава государства.
По словам Путина, участникам мероприятия предстоит рассмотреть целый круг важных вопросов по защите прав молодежи, обеспечению социальной поддержки юношей и девушек, доступности образования, расширению возможностей самореализации и трудоустройства, а также активного участия в политической и общественной жизни.

Президент выразил уверенность, что в ходе конференции будут предложены новые современные подходы и механизмы для повышения гарантий прав молодых людей при помощи развития  молодежного правозащитного движения и организации молодежных советов при омбудсменах.

#Владимир Путин #Общество #права человека
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