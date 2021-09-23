news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 сентября 2021  11:40

Путин поприветствовал участников конференции «Нюрнбергский процесс»

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, гостям и участникам Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Кремля. 

«Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам», — отметил глава государства в своем приветствии. 

Он обратил внимание на то, что блокада Ленинграда является неопровержимым доказательством тягчайших преступлений нацистского режима. 

«Осада города германскими войсками и их союзниками началась 80 лет назад, 8 сентября 1941 года», — напомнил российский лидер, добавив, что помнить и чтить подвиг ленинградцев — это общий долг всех граждан России. 

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — сказал Путин.

#Путин Владимир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100