Путин поприветствовал участников конференции «Нюрнбергский процесс»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, гостям и участникам Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам», — отметил глава государства в своем приветствии.

Он обратил внимание на то, что блокада Ленинграда является неопровержимым доказательством тягчайших преступлений нацистского режима.

«Осада города германскими войсками и их союзниками началась 80 лет назад, 8 сентября 1941 года», — напомнил российский лидер, добавив, что помнить и чтить подвиг ленинградцев — это общий долг всех граждан России.

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — сказал Путин.