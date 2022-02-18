Путин поприветствовал участников конференции к 300-летию учреждения геральдической службы

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам конференции, приуроченной к 300-летию учреждения и 30-летию восстановления государственной геральдической службы. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Приветствую вас по случаю открытия конференции и поздравляю с 300-летием учреждения и 30-летием восстановления государственной геральдической службы.

«Отрадно, что 30 лет назад для укрепления исторической связи времен и поколений, формирования и реализации единой государственной политики в сфере геральдики был образован Геральдический совет при Президенте Российской Федерации», – сказал глава государства.

Он отметил, что за прошедшие годы сообщество внесло весомый вклад в создание соответствующей нормативной базы, а также в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования.

Путин также обратил внимание на кропотливую деятельность совета, направленную на развитие и совершенствование региональной символики страны, в которой «отразились богатейшие ратные и созидательные традиции народа и его самобытная культура, первозданная красота российской природы».

«Сегодня Геральдический совет при Президенте Российской Федерации проводит большую научно-исследовательскую, методическую, просветительскую работу. Уверен, вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи», – подчеркнул российский лидер.