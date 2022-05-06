Путин поприветствовал участников концерта «Песни Победы»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам концерта, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы по праву гордимся тысячелетней историей нашей страны, в которой немало событий и достижений огромного нравственного смысла и общечеловеческого значения. И особое место здесь принадлежит Великой Победе над нацизмом. Она была одержана благодаря мужеству, воле и единству советского народа. Его сила духа и жертвенность поражала весь мир. И мы всегда будем помнить этот беспримерный подвиг, преклоняться перед поколением победителей, которые не щадя себя защитили родную землю и принесли свободу народам Европы», — отмечается в послании главы государства.

Владимир Путин напомнил, что долг современников заключается не только в сохранении памяти о войне, но и в том, чтобы донести эту память, правду о событиях тех лет до потомков. Одним из таких способов передачи и являются концерты, на которых звучат песни, отражающие мысли и чувства каждого боровшегося за Победу.

«Эти музыкальные произведения вне времени, они служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, на творчество и созидание во благо России», — уверен Президент России.

В заключение он поздравил участников с приближающимся 9 Мая и пожелал им благополучия и успехов.