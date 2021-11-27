Путин поприветствовал участников командного чемпионата Европы по дзюдо в Уфе

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд, который стартовал в Уфе. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Проведение в нашей стране столь престижных международных состязаний — это признание высокого авторитета отечественной школы дзюдо, ее готовности расширять горизонты и обогащать традиции единоборств новыми достижениями», — сказал глава государства.

Он отметил, что несмотря на сравнительно новый формат соревнований, им заинтересовались не только профессионалы и любители боевых искусств — он был включен в программу Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Путин выразил уверенность в том, что встреча сильнейших дзюдоистов Европы пройдет на достойном уровне и запомнится честными и бескомпромиссными поединками.