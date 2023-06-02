Путин поприветствовал участников книжного фестиваля «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве — это всегда яркое и долгожданное событие, которое собирает на главной площади столицы литераторов, представителей издательского и библиотечного дела, а также экспертов культурных и научных кругов. Об этом в приветственном адресе гостям и организаторам форума заявил Президент России Владимир Путин.

«И конечно, праздник книги — это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения, ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — сказано в опубликованном на сайте Кремля тексте телеграммы.

По словам главы государства, богатая программа нынешнего фестиваля порадует посетителей отличной организацией мероприятий, выступлениями известных творческих коллективов, встречами с популярными и начинающими писателями и поэтами, в том числе и из регионов, присоединенных к РФ.

«Уверен, что фестиваль привлечет заинтересованное внимание большого числа специалистов и гостей, будет содействовать популяризации качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом, особенно среди молодежи», — подчеркнул он.

Традиционно на книжной ярмарке на Красной площади представят и стенд Татарского книжного издательства с новинками и бестселлерами татарской литературы.