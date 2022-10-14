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Официальная хроника
14 октября 2022  19:39

Путин поприветствовал участников кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард»

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 15-го кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард», который проходит в Оренбурге. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«Ваш фестиваль по праву считается ярким событием в культурной жизни страны, одним из самых востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», – сказал глава государства.

Он отметил, что событие долгие годы знакомит зрителей с классикой мирового кинематографа и наиболее талантливыми работами современных режиссеров, а также вносит свой вклад в формирование общего культурного евразийского пространства.  

Путин выразил уверенность в том, что творческий форум пройдет успешно и обогатит свои традиции новыми идеями и задумками. 

#Владимир Путин
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