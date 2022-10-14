Путин поприветствовал участников кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 15-го кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард», который проходит в Оренбурге. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Ваш фестиваль по праву считается ярким событием в культурной жизни страны, одним из самых востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», – сказал глава государства.

Он отметил, что событие долгие годы знакомит зрителей с классикой мирового кинематографа и наиболее талантливыми работами современных режиссеров, а также вносит свой вклад в формирование общего культурного евразийского пространства.

Путин выразил уверенность в том, что творческий форум пройдет успешно и обогатит свои традиции новыми идеями и задумками.