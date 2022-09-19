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Официальная хроника
19 сентября 2022  12:20

Путин поприветствовал участников IX российско-армянского межрегионального форума

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятого российско-армянского межрегионального форума. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что в 2022-м страны отмечают 30-летие установления дипотношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

«Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень», — сказал Президент.

Значимой составляющей отношений двух стран, подчеркнул Путин, традиционно является межрегиональная кооперация. Субъекты РФ и области Армении активно взаимодействуют в разных сферах жизни и успешно реализуют крупные совместные проекты и инициативы.

Президент заметил, что повестка форума весьма насыщена — в ее рамках представители органов власти, деловых, академических кругов, общественных организаций обменяются мнениями по актуальным вопросам, наметят новые программы сотрудничества, в том числе в сферах торговли, инвестиций, образования, туризма и цифровых технологий.

#Владимир Путин
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