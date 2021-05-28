Путин поприветствовал участников IV Международного музыкального фестиваля Абдразакова

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.

«Отрадно, что ваш замечательный фестиваль состоялся, обрел творческие традиции и свою верную, преданную аудиторию», — отметил Президент. Он добавил, что форум «с каждым годом все увереннее шагает по стране, щедро дарит жителям разных городов радость встречи с настоящим искусством».

Путин подчеркнул, что фестиваль вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества. Он пожелал участникам и организаторам фестиваля успехов и вдохновения.

