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Ру Тат
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24 мая 2021  14:51

Путин поприветствовал участников и организаторов Второго женского форума

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Второго женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19». Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Президента РФ. 

«В России женщины активно трудятся в самых разных сферах деятельности, эффективно решают профессиональные вопросы, вносят весомый вклад в реализацию востребованных социальных, гуманитарных проектов и инициатив. И конечно, в нынешнее непростое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией коронавируса, особые слова благодарности и признания — врачам, медицинским сёстрам, всем, кто находится на переднем крае борьбы с этим опасным недугом», — говорится в сообщении. 

Владимир Путин отметил, что государство уделит приоритетное внимание вопросам повышения самореализации женщин, поддержке института семьи, материнства и детства. 

Форум собрал на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, СМИ из многих стран.

#владимир путин
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