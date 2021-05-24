Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Второго женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19». Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Президента РФ.

«В России женщины активно трудятся в самых разных сферах деятельности, эффективно решают профессиональные вопросы, вносят весомый вклад в реализацию востребованных социальных, гуманитарных проектов и инициатив. И конечно, в нынешнее непростое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией коронавируса, особые слова благодарности и признания — врачам, медицинским сёстрам, всем, кто находится на переднем крае борьбы с этим опасным недугом», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что государство уделит приоритетное внимание вопросам повышения самореализации женщин, поддержке института семьи, материнства и детства.

Форум собрал на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, СМИ из многих стран.