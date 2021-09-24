Путин поприветствовал участников I Международного Тихоокеанского театрального фестиваля

Сегодня во Владивостоке стартовал I Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Мероприятие станет праздником для всех жителей Приморья, обретет свои традиции и укрепит статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира, отметил в поздравительной телеграмме Президент РФ Владимир Путин.

«Ваш творческий проект по праву считается важным, масштабным мероприятием в рамках государственной Программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, стартовавшей в 2019 году. Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссёров, актеров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира», — говорится в тексте поздравительного адреса, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин напомнил, что впереди участников ожидает ряд громких премьер, а также встречи с мэтрами театрального искусства, дискуссии, круглые столы и другие мероприятия.

Фестиваль будет проходить во Владивостоке до 9 октября. Планируется, что гости смогут оценить девять спектаклей разных жанров, которые представят восемь стран: Россия, Япония, Аргентина, Грузия, Армения, Испания, Южная Корея и Швейцария.