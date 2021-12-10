Путин поприветствовал участников и гостей зимнего фестиваля «Площадь искусств»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXI Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», посвященного столетию Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Объединяя на своем творческом пространстве талантливых музыкантов из России и других государств, ваш фестиваль завоевал широкое международное признание», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что «Площадь искусств» стала большим и ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и России.

Благодаря вдохновению и неиссякаемой созидательной энергии Юрия Темирканова фестивальная программа с каждым годом становится насыщеннее и интереснее, обогащается новыми художественными идеями, создает у гостей и участников особое предновогоднее настроение, сказал Президент России.