Путин поприветствовал участников и гостей XIV Международного конкурса артистов балета

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIV Международного конкурса артистов балета, посвященного 95-летию со дня рождения Юрия Николаевича Григоровича. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Для ценителей и знатоков классического танца русский балет по праву считается важной, неотъемлемой составляющей и подлинной жемчужиной мирового культурного наследия. И потому стать лауреатом вашего легендарного, престижного конкурса — заветная мечта представителей хореографического искусства из разных стран», — заявил российский лидер.

Глава государства также выразил уверенность, что нынешний форум, как и всегда, пройдет на высоком уровне, а его участники «подарят присутствующим яркие, неизгладимые впечатления».

В этом году Международный конкурс артистов балета пройдет с 3 по 11 июня, он посвящен 95-летнему юбилею выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Всего на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран, в ходе отборочного тура для дальнейшего участия оказались отобраны 112 танцовщиков. Всего состязающимся предстоит пройти три тура смотра, событие традиционно организуется один раз в четыре года.