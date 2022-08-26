Путин поприветствовал участников и гостей музыкального фестиваля в Белгороде

Юбилейный «BelgorodMusicFest Борислав Струлев и друзья» — это широкая палитра музыкальных произведений — от народных до эстрадных песен, от классики до джаза. Об этом в поздравлении к участникам и гостям 10-го фестиваля в Белгороде заявил Президент России Владимир Путин.

Благодаря тому что мероприятие проводится под открытым небом, оно собирает большое число гостей из разных регионов страны, которые смогут ощутить мощную энергию высокого искусства, отметил Президент.

«Уверен, что форум запомнится яркими выступлениями участников, будет способствовать популяризации великих традиций отечественной культуры», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение Путин пожелал участникам события успехов и всего наилучшего.