news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 31 мая 2024 21:50

Путин поприветствовал участников и гостей Кубка по самбо

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников соревнований среди команд силовых структур на Кубок по самбо. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне рад, что ваш турнир набирает силу и всё увереннее заявляет о себе как о значимом событии в спортивном календаре», — сказал глава государства.

Он отметил, что соревнования за прошедшие годы укрепили свой потенциал и обрели традиции, главные из которых — высочайший уровень подготовки команд, яркие поединки и настоящее спортивное братство.

По мнению Путина, благодаря масштабным и зрелищным соревнованиям всё больше людей, молодежь узнают о самбо и увлекаются его философией.

#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2